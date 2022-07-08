Pfizer заключила сделку по разработке ДНК-технологий с Touchlight

Pfizer подписала с биотехнологической компанией Touchlight соглашение на использование технологии «Doggybone ДНК» в производстве мРНК-вакцин, терапевтических средств и в генной терапии. Об этом сообщает издание FiercePharma.

По условиям сделки Touchlight получит аванс, платежи по мере прохождения определенных клинических и коммерческих этапов, а также лицензионные платежи, если технология выйдет на рынок. Компании не раскрывают финансовые подробности сделки.

Запатентованная Touchlight технология «Doggybone ДНК» имеет «уникальные возможности» для быстрого производства ДНК для вакцин и терапевтических средств, сообщает производитель. Она обеспечивает «беспрецедентную» скорость и масштабы производства.

«Помимо мРНК-вакцин, [эта технология] идеально подходит для разработки ДНК-вакцин, передовых методов лечения и многого другого», — говорит разработчик.

В сентябре прошлого года Touchlight получила венчурное финансирование в размере 125 млн долл. для увеличения производства, тогда наблюдался всплеск спроса на «Doggybone ДНК». Компания использовала эти средства для расширения масштабов предприятия в британском Хэмптоне, что позволило ей производить до 1 кг ДНК в месяц.

Touchlight заявила, что помимо Pfizer она также работает с широким кругом партнеров в области генетической медицины, от небольших биотехнологических до крупных фармацевтических компаний. Она отмечает, что «привлекла более 80 клиентов в области производства аденоассоциированных вирусов и лентивирусов, мРНК и ДНК-вакцин».

Николай Соколов

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