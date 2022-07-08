ФРП выделил «Р-Фарм» более 800 млн рублей на увеличение производственных мощностей

Компания намерена наладить выпуск противовирусных и противодиабетических препаратов, антикоагулянтов, средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и коррекции неврологических нарушений. По планам, мощность производства составит 7 млн упаковок в год.
Как заявили представители «Р-Фарм Новосёлки», в настоящее время около 54% российского рынка лекарственных средств из списка ЖНВЛП занимают зарубежные препараты, расширение производства в Ярославле нацелено на снижение доли импорта.
По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Р-Фарм Новосёлки» за 2021 год составила 256,14 млн рублей, убыток – 151,78 млн рублей.
В мае 2022 года стало известно о намерении «Фармстандарта» инвестировать 1,9 млрд рублей в организацию в Курске крупнотоннажного производства распространенных базовых медикаментов, в том числе парацетамола, валидола, цитрамона и аскофена.
Фото: lekoboz.ru