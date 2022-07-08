ГК «Медма» приобрела производителя инфузионных растворов «Стеритек»

Группа компаний «Медма» Юлая Магадеева завершила процесс приобретения краснодарского производителя растворов для инфузий «Стеритек». Сумма сделки не раскрывается, мощность предприятия составляет 12 млн контейнеров в год. Группа компаний «Медма» Юлая Магадеева завершила процесс приобретения краснодарского производителя растворов для инфузий «Стеритек». Сумма сделки не раскрывается, мощность предприятия составляет 12 млн контейнеров в год.

Основная номенклатура «Стеритек» – инфузионные растворы для коррекции водно-электролитного баланса в полиолефиновых контейнерах. Изделия выпускаются в упаковке от 100 до 1 тысячи мл, мощность предприятия составляет 12 млн контейнеров продукции в год.

Компания поставляет растворы более 200 дистрибьюторам, в том числе за пределами Краснодарского края. Всего завод обеспечивает лекарственными препаратами более ста клиник, среди контрагентов – ГК «Нефролайн», «БМК», «Доктор Нефро», «Эверест».

В «Медма» рассчитывают на расширение ассортимента продукции и географии поставок, в том числе за счет клиник, входящих в состав группы компаний. В 2021 году «Стеритек» прошел лицензионную проверку Минпромторга РФ и получил сертификат GMP ЕАЭС.

По данным СПАРК-Интерфакс, по состоянию на июль 2022 года ООО «Стеритек» на 99% принадлежит ООО «Виробан» Юлая Магадеева, еще на 1% – Валерию Кийко. Выручка от компании в 2021 году составила 113,9 млн рублей, чистый убыток – 52,4 млн рублей.

ГК «Медма» основана Юлаем Магадеевым и объединяет лабораторную сеть «Ситилаб», многопрофильные клиники «Ситидок», диализные центры «Нефролайн», клиники репродуктивного здоровья «Геном», центры кардиохирургии «КатЛаб», лучевую терапию RSPEI, центры офтальмологии «Де Визио». В 2021 году компании холдинга выручили 11 млрд рублей.

Фото: nursesinghana.com

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