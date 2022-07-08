В московских аптеках незаконно продавали списанные лекарства

В Москве сотрудники правоохранительных органов по делу о сбыте краденых лекарств изъяли из незаконного оборота аптек списанные препараты для лечения СПИДа и рака общей стоимостью более 10 млн рублей.

Полицейские узнали о незаконной продаже дорогих лекарств благодаря коду маркировки. В рамках проверочной закупки 11 октября 2021 года они заказали лекарства в «Нашей аптеке» на 260 тысяч рублей с доставкой. На встречу в качестве курьера приехала учредитель «Нашей аптеки» Анжелика Хабибулина. Она была доставлена в отдел полиции, там стало известно о продаже препаратов по завышенной цене с поддельным чеком.

Женщина руководила еще одной аптекой – «Вайлет». В обеих точках стражи порядка изъяли лекарства на сумму более 8 млн рублей, программное обеспечение и принтеры для печати поддельных чеков. В телефоне Хабибулиной нашли групповой чат «Заказ» с 20 контактами ее соучастников.

Правоохранители через восемь месяцев расследования установили личности всех владельцев подозрительных аптек, которые скупали препараты в государственных медицинских учреждениях. Предполагаемые поставщики не признали свою вину. Как утверждают представители больниц, препараты были использованы по назначению – для лечения пациентов. Поэтому они могли попасть к недобросовестным аптекарям только через них.

gxpnews