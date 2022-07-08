Возобновлены поставки в Россию антидепрессанта «Золофт»

Поставки в РФ антидепрессанта «Золофт» возобновлены и идут в рабочем режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя – американской фармацевтической компании Viatris. В январе отмечались перебои с ввозом этого препарата.

Как рассказали в Viatris, препарат «Золофт» (действующее вещество – сертралин) в дозировке 50 мг в фасовках по 14 и 28 таблеток и в дозировке 100 мг в фасовке 28 таблеток поступил на склад компании в России весной, были возобновлены отгрузки дистрибьюторам.

Временные задержки поставок антидепрессанта «Золофт» в Россию возникли из-за роста спроса на препарат в других странах. Во втором квартале 2022 года ожидается очередная поставка лекарства в РФ. Об этом в феврале текущего года заявили в пресс-службе Росздравнадзора.

В России на 66% увеличился спрос на антидепрессанты, стало известно ранее.

Минздрав РФ потребовал изменить инструкции восьми антидепрессантов.

gxpnews