Минздрав ускорит выдачу разрешений на применение незарегистрированных медизделий для диагностики in vitro

Министерство здравоохранения РФ предложило сократить сроки выдачи разрешения на применение незарегистрированных медизделий для диагностики in vitro, изготавливаемых в медорганизациях. Каждый этап будет сокращен на срок от 2 до 17 рабочих дней. В случае утверждения обновленный регламент вступит в силу 1 марта 2023 года.

Поправки должны быть внесены в Правила предоставления, переоформления, подтверждения и отмены разрешений на применение профильных изделий, утвержденные постановлением Правительства РФ №2026 от 24 ноября 2021 года. В частности, проверка полноты сведений Росздравназором будет проходить в течение трех рабочих дней вместо пяти, разрешение о предоставлении на использование будет выдаваться в течение 37 рабочих дней, а не 50 дней, как регламентировано действующей редакцией правил. Изменения коснутся и срока решения о подтверждении разрешения или об отказе в подтверждении разрешения – с 30 до 18 рабочих дней.

Помимо этого, будут сокращены сроки принятия Росздравнадзором решения о начале рассмотрения заявления о предоставлении или подтверждении разрешения при оформлении и выдаче задания на проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro, а также сроки уведомления клиники о принятом решении с использованием единой системы идентификации и аутентификации со дня принятия решения. В случае утверждения поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Поправки в 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», допускающие возможность изготовления, хранения и применения незарегистрированных медицинских изделий для диагностики in vitro при наличии у медорганизации выданного Росздравнадзором разрешения на применение такого изделия, были приняты Госдумой, Советом Федерации и подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 30 апреля 2021 года. В августе 2021 года Минздрав опубликовал предварительный регламент изготовления, хранения и утилизации незарегистрированных медизделий для диагностики in vitro, окончательно документ был утвержден правительственным постановлением в ноябре 2021 года. Тогда же были установлены размеры госпошлин: плата за выдачу разрешения на применение незарегистрированного МИ для диагностики in vitro составила 9,5 тысячи рублей, за проведение экспертизы качества, безопасности и эффективности подобных МИ – 65,8 тысячи рублей, за повторную экспертизу – 54,5 тысячи рублей.

