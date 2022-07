Производители попросили доступ к документации на медизделия из недружественных стран «Биокад» подала документы на регистрацию аналога «Китруды» » MSD может купить Seagen за 40 миллиардов долларов MSD планирует приобрести компанию Seagen и укрепить таким образом свой портфель онкологических препаратов. Как сообщает The Wall Street Journal, сумма сделки может достигать 40 млрд долл. Компания MSD (В США и Канаде — Merck & Co) ведет предварительные переговоры о покупке биотехнологической компании Seagen, специализирующейся на противоопухолевых препаратах, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, обсуждают цена по 200 долл. за акцию, а сумма сделки может достигать 40 млрд долл. При этом согласно данным аналитиков Refinitiv, на время закрытия торгов в среду, 6 июля, акции Seagen стоили 175 долл. за штуку, а рыночная капитализация Seagen составляет 32,24 млрд долл. По словам аналитика Wells Fargo Мохита Бансала, для MSD сделка будет иметь смысл, если цена акций составит 250 долл. или ниже. Это приобретение поможет производителю укрепить свой онкологический портфель, поскольку крупнейший актив компания «Китруда» потеряет патентную защиту в 2028 году. В прошлом году препарат принес компании 17,2 млрд долл., 35,2% от общей выручки MSD. У Seagen как раз есть несколько онкологических кандидатов на стадии клинических испытаний, а также четыре одобренных препарата, включая Tukysa для лечения рака молочной железы. В прошлом году они принесли в прошлом году более 1 млрд долл. дохода. Согласно данным WSJ, компании будут стараться заключить сделку не позднее того момента, как MSD выпустит отчет о доходах за II квартал. Публикация намечена на 28 июля. Николай Соколов

pharmvestnik