Производители попросили доступ к документации на медизделия из недружественных стран

Ассоциация индустриальных парков попросила Минпромторг ускорить процедуру регистрации медицинских изделий, направив в ведомство соответствующее обращение. Среди прочего ассоциация просит обеспечить открытый доступ к технической и эксплуатационной документации на медицинские изделия из недружественных стран.

Ассоциация индустриальных парков России (АИП) направила официальное обращение в Минпромторг с просьбой ускорить процедуру регистрации импортозамещающих медицинских изделий. Об этом сообщили в пресс-службе организации. В ассоциации напоминают, что в апреле правительство сократило сроки регистрации с 50 до 22 рабочих дней.

«Однако данная мера, по нашему мнению, позволит сократить лишь не более 10% от реального срока полного цикла регистрации медицинских изделий, а потому не может в полном объеме ускорить процесс импортозамещения и существенно улучшить текущую ситуацию в сфере здравоохранения», – говорится в обращении.

В связи с этим АИП предлагает:

обеспечить открытый доступ к технической и эксплуатационной документации на медицинские изделия из недружественных стран, что существенно сократит сроки разработки технической и эксплуатационной документации на отечественное изделие;

разрешить обращение аналогов медизделий, произведенных в соответствии с вышеуказанной документацией, на основании временного регистрационного удостоверения и декларации соответствия на период прохождения испытаний и экспертизы в Росздравнадзоре;

разрешить обращение медизделий, зарегистрированных в странах ЕАЭС, с выдачей временного регистрационного удостоверения на срок прохождения регистрации в России.

Также, по мнению разработчиков инициативы, проблемы могут возникать и на этапе испытаний медизделий для подтверждения их соответствия необходимым требованиям. Как показала пандемия COVID-19, есть риски увеличения сроков данного этапа из-за загруженности испытательных центров. В связи с этим АИП предлагает сократить сроки проведения технических испытаний и токсикологических исследований с помощью введения упрощенных методик. В ассоциации считают возможным исключить необходимость проведения клинических испытаний для изделий, имеющих аналог. Кроме того, предлагается создать перечень материалов с доказанной биологической безопасностью, использование которых освободило бы производителя от проведения токсикологических исследований.

В начале апреля правительство определило особенности обращения медизделий в случае их дефицита, которые в том числе предусматривали сокращение срока их регистрации. Также документ регламентирует упрощенный порядок внесения изменений в регдосье на медизделие.

В июне Росздравнадзор зарегистрировал первое медизделие по ускоренной процедуре. Как удалось выяснить «ФВ», речь идет о наборе реагентов для выявления ДНК вируса оспы обезьян. Его зарегистрировал научный центр «Вектор».

Артем Косенок

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