Завод «Медсинтез» завершил КИ «Триазавирина» в лечении детей

Завод «Медсинтез» завершил клинические исследования (КИ) противовирусного препарата «Триазавирин» в лечении детей с ОРВИ. Осенью будут опубликованы результаты. Об этом сообщил председатель совета директоров ООО «Завод „Медсинтез”» Александр Петров.

«Что касательно препарата „Триазавирин” – по исследованию его в отношении ОРВИ в лечении детей – да, мы успешно завершили клинические испытания. У нас результат есть, будем дальше развивать тему, результаты будем обнародовать позднее», – цитирует Петрова ТАСС.

Сейчас возраст до 18 лет – противопоказание к применению «Триазавирина».

Как добавил Александр Петров, препарат исследовался на широкую группу заболеваний, которые определяются как ОРВИ.

«Медсинтез» ранее объявил о прекращении активных поставок на экспорт, а также о запуске производства реагентов для создания лекарств.

gxpnews