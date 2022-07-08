В РФ нашли новое средство-носитель для противоопухолевых препаратов

Российские исследователи нашли соединение, способное повысить эффективность точечной терапии рака в качестве носителя лекарства, доставляемого к опухолевым клеткам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Свойства комплекса на основе биосовместимого микрогеля (карбоксиметилцеллюлозы) изучили ученые химического факультета МГУ и НИИ биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича. Сочетание с радионуклидом меди, в частности, позволило уменьшить размер его частиц для использования в качестве носителя противоопухолевых препаратов.

«Нас особенно интересовало, как такой микрогель будет распределяться по организму и как он будет выводиться, поскольку в нашем организме нет фермента, который бы перерабатывал целлюлозу. Оказалось, что микрогели, сшитые медью, выводятся гораздо лучше, чем чистая карбоксиметилцеллюлоза. Если прикрепить к такому носителю доставщик – биоразлагаемый вектор, способный привести его к нужным клеткам, то радиоактивный элемент не будет распространяться по всему организму, что очень хорошо. После того, как короткоживущий радионуклид окончит работу, полимер сможет покинуть организм», – пояснила ведущий научный сотрудник кафедры радиохимии химического факультета МГУ Марина Орлова.

Полученный комплекс протестировали исследователи. На следующем этапе работы его испытают в сочетании со средствами доставки препарата к клеткам.

Результаты работы опубликованы в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.

Bristol-Myers Squibb уничтожит онкопрепараты для КИ в России, стало известно ранее.

gxpnews