AbbVie отказалась от сделки по разработке препарата от болезни Альцгеймера

AbbVie выходит из совместного с Alector проекта разработки AL003, потенциального препарата от болезни Альцгеймера. Лекарство было частью программы стоимостью 225 млн долл., которую компании начали реализовывать в 2017 году.

AbbVie отказывается от сделки с Alector по разработке препарата AL003 от болезни Альцгеймера, пишет The Endpoints News. Сделку, сумма которой составляла 225 млн долл., компании заключили в 2017 году.

Причина выхода из программы не называется. Но Alector отметила, что партнеры продолжат совместную работу над AL002, другим препаратом, входившим в план соглашения.

В исследовании I фазы AL003, в котором участвовали как здоровые добровольцы, так и пациенты с болезнью Альцгеймера легкой и средней степени тяжести, ежемесячная внутривенная доза AL003 приводила к улучшению состояния участников. Исследователи также обнаружили, что препарат «в целом безопасен и хорошо переносится», но только в дозировках до 15 мг.

Один участник, принимавший дозу в 30 мг/кг, сообщил об асептическом артрите тазобедренного сустава через 15 дней после приема препарата. Ему потребовалась госпитализация и лечение пероральными кортикостероидами в течение четырех дней.

Другой пациент, который принимал дозу лекарства в дозировке 60 мг/кг, сообщил о тяжелой гиперчувствительности, характеризующейся сыпью, лихорадкой, тромбоцитопенией и повышением С-реактивного белка через девять дней после приема препарата. Этому человеку потребовалась госпитализация и лечение пероральными кортикостероидами, анальгетиками и антигистаминными препаратами.

Николай Соколов

pharmvestnik