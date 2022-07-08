Совет Федерации исключил спиртосодержащие краски из списка подакцизных товаров

Совет Федерации одобрил закон об исключении спиртосодержащих полиграфических красок из числа подакцизных товаров. Сенаторы считают, что это окажет поддержку производителям фармацевтической и пищевой упаковки.

Совет Федерации одобрил закон, который исключает спиртосодержащие полиграфические краски из числа подакцизных товаров. По мнению сенаторов, это окажет поддержку в том числе фармотрасли, передает ТАСС.

На этой неделе депутаты Госдумы приняли в третьем чтении соответствующий закон. Он предусматривает получение свидетельства на производство полиграфических красок, в качестве сырья для производства которых используется денатурированный этиловый спирт. Налогоплательщики, получившие этот документ, смогут приобретать спирт с нулевой ставкой акциза. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.

Сейчас при производстве полиграфической краски и лаков, используемых для производства пищевой и фармацевтической упаковки, отечественные производители применяют сырье зарубежных поставщиков. Для повышения конкурентоспособности российских полиграфических красок, лаков и печатной продукции производители могли бы использовать сырье, производимое в России, что позволило бы кратно снизить зависимость от иностранных поставщиков и способствовать дальнейшему развитию российских товаропроизводителей, говорится в пояснительной записке к документу.

Проблема с картоном у фармпроизводителей началась в феврале, когда возникли трудности с поставками материалов из-за рубежа. В мае поставки европейского картона в принципе прекратились после введения новых санкций против отечественных транспортных компаний, писал «ФВ».

Фото: Екатерина Погонцева

Артем Косенок

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