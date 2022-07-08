Назначен новый директор Пятигорского медико-фармацевтического института

Директором Пятигорского медико-фармацевтического института назначена заслуженный врач России Ольга Ахвердова.

Назначен новый директор Пятигорского медико-фармацевтического института (филиал Волгоградского государственного медицинского университета). Им стала заслуженный врач России Ольга Ахвердова. Ее представили коллективу института, сообщили в пресс-службе университета.

Ахвердова Ольга Альбертовна прошла профессиональный путь от ассистента кафедры неврологии с курсом пограничных состояний и психотерапии до профессора, заведовала кафедрой клинической психологии Ставропольского государственного медицинского университета. Более 12 лет была деканом факультета психологии, заведующим кафедрой клинической психологии Ставропольского государственного университета (Северо-Кавказский федеральный университет).

Врач высшей категории по специальностям «Психиатрия», «Психотерапия». Заслуженный врач России, почетный работник высшего профессионального образования, майор медицинской службы запаса. Защитила докторскую диссертацию на тему «Личностно-характерологический континуум современного подростка». Автор более 300 научных и учебно-методических работ, в том числе научных статей на иностранном языке, учебников, учебных пособий, монографий и патентов на изобретения.

Фото: volgmed.ru

Артем Косенок

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