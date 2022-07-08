FDA позволит фармацевтам назначать Paxlovid от Pfizer

FDA изменило свое разрешение на экстренное использование препарата Pfizer от COVID-19 Paxlovid. Новые корректировки позволят фармацевтам прописывать лекарственное средство тем, кто недавно заразился и подвержен риску развития тяжелой формы заболевания, пишет FiercePharma.

На облегчении доступа к препарату настаивало американское правительство. Несколько месяцев назад США открыли в Род-Айленде первый центр тестирования, где пациентам с положительным результатом теста на COVID-19 можно было сразу же получить противовирусные таблетки.

Возможность выписывать лекарство в аптеках поможет уменьшить трудности с доступом к терапии и время, которое нужно, чтобы начать лечение, заявляет Pfizer.

Американская медицинская ассоциация (AMA) раскритиковала новые меры. Она указала на то, что Paxlovid должен назначаться только врачами, которые знают историю болезни пациента.

«Хотя большинство пациентов с положительным результатом на COVID-19 получат пользу от Paxlovid, он подходит не всем, и чтобы его прописать, нужно знать историю болезни пациента, а также вести клинический мониторинг побочных эффектов и последующее наблюдение, чтобы определить, стало ли пациенту лучше», — говорится в заявлении президента AMA Джека Резнека-младшего. По его словам, фармацевты такому не обучены.

Однако Национальная ассоциация фармацевтов эти изменения одобрила. «Фармацевты являются экспертами по медикаментозной терапии и взаимодействию лекарств, — говорится в заявлении главы ассоциации Б. Дугласа Хоуи. — Этот шаг … улучшит своевременный доступ пациентов к лечению, которое поможет им не посещать больниц и остаться в живых».

США закупили 20 млн курсов Paxlovid. Препарат получил разрешение FDA в декабре прошлого года на основании испытаний, показавших его эффективность в 89% в области снижения риска госпитализации и смерти.

Николай Соколов

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