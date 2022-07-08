Wildberries отрицает обвинения Минпромторга в продаже контрафакта

Wildberries отрицает обвинения Минпромторга в продаже контрафакта. В компании заявили, что разрабатывают автоматизированную систему выявления такой продукции на основе ИИ.

Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. В компании добавили, что совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами противодействуют появлению сомнительной продукции на российском рынке.

«Кроме того, сейчас Wildberries разрабатывает автоматизированную систему выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта AI, которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Накануне в ходе «круглого стола» в Госдуме на тему «Параллельный импорт: как защитить граждан от контрафакта и фальсификации» замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что сейчас Wildberries становится каналом сбыта контрафакта. В частности, на площадке были зафиксированы случаи продажи рецептурных препаратов. Заславский призвал Wildberries к диалогу.

В мае пользователи соцсетей обнаружили доставку рецептурных лекарств на Wildberries. В описании препаратов было указано, что они относятся к категории БАД. Корреспонденту «ФВ» удалось сделать заказ препарата «Арепливир». По данным СМДЛП, как оказалось, он был продан еще в 2020 году.

Артем Косенок

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