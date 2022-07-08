Начался суд над экс-главой Минздрава Ростовской области Татьяной Быковской

В Кущевском районном суде Краснодарского края 7 июля начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и ее заместителя Станислава Беседовского. Их обвиняют в превышении должностных полномочий – по версии следствия, они помогли компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» заключить с региональным Минздравом и четырьмя медучреждениями антиконкурентное соглашение по утилизации медицинских отходов. За несколько дней до начала суда Быковскую назначили главой областной врачебной палаты (филиал НМП).

По сведениям «Коммерсанта», рассмотреть уголовное дело в суде Краснодарского края ходатайствовала прокуратура Ростовской области. В надзорном органе посчитали, что у Быковской в родном регионе есть связи во многих госорганах.

Татьяну Быковскую и Станислава Беседовского сотрудники Следственного управления ФСБ по Ростовской области задержали в конце ноября 2019 года. Вскоре их обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), а Беседовскому инкриминировали еще и пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, до 2017 года Быковская в сговоре с Беседовским взаимодействовала с руководителем швейцарской AFD Group SA Александром Данченко. Его компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» организовала в регионе предприятие по утилизации медицинских отходов и, как считают в правоохранительных органах, заключила с областным Минздравом, Больницей скорой медицинской помощи Новочеркасска, Городской больницей №20 Ростова-на-Дону, ОКБ №2 Ростовской области и Домом ребенка №4 антиконкурентное соглашение для победы на торгах по оказанию услуг по обращению с медицинскими отходами класса «Б» (шприцы, медицинские инструменты и другие медизделия, представляющие эпидемиологическую опасность).

В апреле 2022 года в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что Арбитражный суд Москвы подтвердил наличие антиконкурентного сговора. «Соглашение предполагало последующее заключение контрактов с заранее определенным областным Минздравом поставщиком – ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». При этом компания не соответствовала требованиям закупочной документации», – отмечали в ФАС.

Техническую документацию для участия в торгах, согласно материалам дела, готовил генеральный директор компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» Виктор Сагаль. Сагаль и Беседовский, полагает следствие, знали, что поставщик не сможет полностью выполнить условия контракта. Однако региональные медучреждения заключили с компанией контракты на общую сумму 45,2 млн рублей, а ущерб от действий фигурантов превысил 10,9 млн рублей. Действия Сагаля квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурант, по информации «Коммерсанта», находится за пределами России (предположительно в Эстонии) и объявлен в международный розыск, расследование дела в отношении него приостановлено.

Беседовский и Быковская вину не признают. «Я выполняла все свои должностные обязанности в строгом соответствии с регламентом. Органами предварительного следствия это расценено как преступление. Своими действиями никакого ущерба ни бюджету Ростовской области, ни бюджету лечебных учреждений не нанесла», – заявила Быковская.

После задержания в ноябре 2019 года Станислава Беседовского отправили в СИЗО. Там он пробыл до конца 2020 года и затем был переведен под домашний арест. Татьяна Быковская сначала была помещена под домашний арест, но в январе 2020 года суд решил не продлевать эту меру пресечения. До 27 октября 2020 года Быковская, находясь в статусе обвиняемой, руководила Минздравом Ростовской области. Она ушла в отставку «по собственному желанию» и «в связи с выходом на пенсию». Помимо связанного с компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону» уголовного дела, в регионе в октябре 2020 года произошел скандал, на фоне которого Быковская и покинула пост – в ГБ №20 Ростова умерли 13 пациентов, находившихся на аппаратах ИВЛ. В правительстве региона увольнение чиновницы с обоими инцидентами не связывали.

Осенью 2021 года стало известно, что Татьяна Быковская заняла пост директора дивизиона Южного федерального округа ГК «МедИнвестГрупп». Сохраняется ли сейчас за ней эта должность, неизвестно. В настоящее время Быковская заведует кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья Ростовского ГМУ, а в начале июля 2022 года она также возглавила региональную врачебную палату (филиал Нацмедпалаты).