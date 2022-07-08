«Логистическая цепочка удлинилась, издержки увеличиваются, цены подросли, но все решаемо»

Компания «Авивир», стартовавшая в индустрии как дистрибьютор, а затем и производитель диагностических тестов, за прошедшие с момента основания три года заметно нарастила компетенции, освоила новые направления деятельности и сегодня вполне обоснованно позиционирует себя в качестве поставщика инновационных решений для комплексных проектов в здравоохранении. О том, как «Авивир» выбирает пути развития, откликается на изменения рыночной конъюнктуры, справляется с санкционными вызовами, – в интервью генерального директора компании Федора Куркина.

Генеральный директор компании «Авивир» Федор Куркин – о созидательной энергии преодоления

– Заметную долю в портфеле «Авивира» занимают тест-системы на коронавирус. Пришлось ли компании перестраиваться после снижения заболеваемости и снятия ограничений?

– Во-первых, я уверен, что история с COVID-19 не закончилась. Заболевание трансформировалось в сезонное, о переходе пандемии в эндемию специалисты говорят все последние полтора-два года. Думаю, что осенью заболеваемость снова подрастет и тестирование останется актуальным.

Кроме того, экспресс-диагностика не ограничивается выявлением коронавируса, это и другие инфекционные заболевания, в том числе респираторные, и неинфекционные. Мы верим, что это направление будет набирать популярность, тем более что последние два года пандемии доказали – и профессиональному сообществу, и потребителям – ценность и удобство этого инструмента.

Ну а, во-вторых, мы нацелены на диверсификацию. Мы развиваем направление дистрибуции медицинского оборудования, лабораторной техники, реагентики и химии. Помимо того что пандемия COVID-19 действительно затихает, и в самой отрасли, и за ее периметром происходят тектонические сдвиги – участники рынка столкнулись с кардинальными изменениями в логистике, в номенклатуре поставок, и мы видим тут много перспективных ниш.

– Вы переориентируетесь на российских разработчиков?

– Да, мы обсуждаем сейчас перспективы партнерства и дистрибуции с российскими разработчиками. У нас и до этого были совместные проекты – например, с резидентом «Сколково» мы выпустили на рынок экспресс-тест на вируснейтрализующие антитела после вакцинации Спутником V.

Но это касается не только экспресс-тестирования. Мы ведем переговоры по реагентам, лабораторной «химии» и даже лабораторному оборудованию.

Мы наблюдаем ситуации, когда западные партнеры приостанавливают поставки тех же реагентов или не привозят ничего нового, и что будет дальше – непонятно. Это повод для лабораторий переоценить свои потребности, а для производителей – найти возможности импортозамещения.

– Помимо дистрибуции, «Авивир» занимается медицинским девелопментом – строит и оснащает новый корпус инфекционной больницы на Чукотке. На какой стадии этот ГЧП-проект? Планируете ли развивать это направление?

– В этом году корпус на Чукотке мы достроим. Работы в силу специфических погодных условий в округе начались в конце весны – начале лета, но в сроки мы укладываемся.

Весной возникали определенные сложности из-за ситуации на рынке, скачков курсов валют, ведь частично мы закупали технику и компоненты за рубежом. Пришлось маневрировать, вывести из оборотного капитала дополнительные средства. Сейчас обстановка с валютой и ценами, благодаря действиям ЦБ, выравнивается, все стало более понятно и предсказуемо. Но немного понервничали.

Развивать направление ГЧП будем. В разработке у «Авивира» – еще два проекта на Дальнем Востоке.

– В начале 2022 года «Авивир» приобрел линейку препаратов для снятия болевого синдрома. С чем связан поворот компании в сторону фармрынка? Намерены ли вы расширять лекарственный портфель?

– Мы давно приглядывались к фарме, нам интересно заниматься препаратами, хотя бы потому, что значительная часть команды «Авивира» – выходцы из фармотрасли.

В конце 2021 года компания выкупила регудостоверение на линейку безрецептурных препаратов Мигренол. В свое время это было довольно известное лекарство, бренд хорошо узнаваем.

Но из-за того, что Мигренол на несколько лет выпал из обращения, с его выводом в продажу возникли некоторые регуляторные проволочки. Исключительно бюрократический вопрос, который мы в итоге решили и в мае вывели Мигренол на рынок.

Сейчас фактически распродается тот объем, который был на складах дистрибьюторов. Изначально препарат выпускался в США, и сейчас мы работаем над трансфером производства в Россию. Локализация существенно снизит логистические издержки на фоне текущей ситуации, когда не знаешь, все ли приедет вовремя, какие могут возникнуть препятствия, задержки. Заменим и поставщика фармсубстанции. Сейчас оцениваем качество продукции нового контрагента – пока нас все устраивает, получается не хуже. Будем использовать и отечественное сырье, и поставки из традиционных для российского фармпрома стран.

Дальнейшее развитие портфеля, безусловно, планируем. Преимущественно изучаем возможности расширения нашей линейки OTC-препаратов. Позже, возможно, будем смотреть на более специфические продукты.

Кроме того, нам интересна парафармацевтика, особенно в свете ухода с рынка некоторых западных игроков в этом сегменте – например, GSK. Но первоочередная задача – трансфер производства линейки Мигренол.

– Локализацию будете проводить на контрактной площадке?

– Да, пока свою площадку строить не планируем – поговорим об этом через пару лет. Будем локализовывать препараты на контрактной площадке в Московской области.

– «Авивир» в свое время анонсировал локализацию производства в Московской области экспресс-тестов на коронавирус. Планы не поменялись?

– Весной мы стали резидентом особой экономической зоны «Исток» в подмосковном Фрязино, где этот замысел последовательно реализуется. Этот проект изначально не был исключительно «ковидным», речь идет о выпуске экспресс-тестов разного спектра, надеемся развивать и молекулярную диагностику – мультиплексные анализы. Все наши переговоры с российскими разработчиками по лабораторным реагентам и «химии» тоже ведутся с перспективой производства на «Истоке».

– Одно из направлений деятельности компании – дистрибуция медоборудования. Насколько повлияли на этот сегмент вашего бизнеса санкционные обстоятельства, сказывается ли геополитика на взаимоотношениях с партнерами?

– Большая часть наших партнеров из восточных стран – Южной Кореи, Японии, и каких-то проблем политического характера с ними не наблюдалось. Но логистическая цепочка, совершенно точно, удлинилась. Издержки увеличиваются, цены подросли, но все решаемо. Главное, что нашим партнерам интересно поставлять свои продукты в Россию. Им не так-то просто далось место на нашем рынке, они вкладывались в него несколько лет, поэтому прекращать поставки не собираются. Хотя наши клиенты ощущают некоторый дискомфорт из-за снижения уверенности в перспективах. Но и в этой ситуации можно найти позитив: выявляются неэффективные звенья, которые мы оперативно заменяем. К этому процессу мы, конечно же, стараемся подключать и отечественных разработчиков и производителей.

– А что насчет локализации производства оборудования?

– О конкретных планах говорить рано. В случае с оборудованием локализация – более серьезный шаг, чем с реагентами или экспресс-диагностикой. Наша основная цель сейчас – понять, что именно нужно рынку в изменившихся условиях. Пока четких ответов, которые давали бы достаточную уверенность для ведения подобных переговоров, нет. Возможно, ясность в ближайшие месяцы появится, и мы будем предпринимать дальнейшие шаги.

– В июне «Авивир» заключил партнерское соглашение с фондом «Сколково». Что это партнерство дает компании, какие перспективы открывает?

– Последние несколько месяцев мы все больше общаемся с резидентами «Сколково» – преимущественно со стартапами в области медицинской техники, оборудования, экспресс-диагностики. Нарастающая потребность в диалоге возникла еще в конце 2021 года. И очень удачно: в условиях меняющегося рынка у нас, с одной стороны, много запросов от клиентов и собственных идей, а с другой – мы видим, что делают разработчики и производители. У нас выгодная позиция и очень интересная роль: мы связываем эти берега. Предлагаем кому-то из резидентов помощь, советуем, как улучшить продукт или пообщаться непосредственно с теми, кто этим продуктом будет пользоваться. И для нас это новый опыт.

Дочерняя компания «Авивира», которая будет заниматься нашим собственным телемедицинским проектом, скоро должна будет получить резидентство. И мы смотрим, с чем сталкиваются другие резиденты. Получается во всех смыслах полезный взаимообмен.

– Чем был вызван интерес «Авивира» к телемедицине? Как вы намерены развивать это направление?

– Мы освоили медтехнику, диагностику, а телемедицина – это следующий уровень, увеличение доли цифровизации накопленного опыта. Одновременно этот шаг следует тенденции цифровой трансформации – здравоохранения, в частности, и в России в целом. К счастью, за последние месяцы эта тенденция не изменилась.

Мы самостоятельно разрабатываем платформу для связи – во-первых, врача и пациента, и, во-вторых, врача и среднего медицинского персонала. Это будет решение в первую очередь для государственных больниц или учреждений федерального уровня, имеющих свои медицинские службы, с большой зоной покрытия, когда доступ к первичной медико-санитарной помощи осложнен большими расстояниями между подразделениями.

Наша платформа поможет фельдшерам, среднему медицинскому персоналу на местах расширить свой функционал. Находясь на дистанционной связи с врачом, средний медперсонал сможет самостоятельно выполнять часть манипуляций и назначений, способных облегчить состояние пациента.

На частные медорганизации наша платформа тоже рассчитана. Мы хотим сделать сервис для пациентов с хроническими заболеваниями, которым периодически нужно проходить обследования и чек-апы. Платформа позволит минимизировать время, которое эти пациенты будут тратить на походы в клинику и регулярный мониторинг. Сервис будет максимально удобен как для пациента, так и для врача. Предусмотрен, например, вызов медсестры, которая сможет выполнить часть анализов под дистанционным руководством врача.

Фото: Даниил Ромашов/Авивир

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