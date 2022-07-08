В Киргизии возник дефицит 300-400 наименований лекарств

Дефицит 300-400 наименований лекарственных препаратов (ЛП) возник в Киргизии. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил председатель Фармацевтического союза страны Эрнис Асанов.

По его словам, на территорию Киргизии завозятся ЛП из 30 стран мира, но большая часть из Российской Федерации.

«Некоторые лекарственные средства, содержащие наркотические средства, ввозились из Украины, откуда сейчас не привозят ни одной таблетки. Мы заказывали там из-за доступности цен», – цитирует издание главу союза.

Эрнис Асанов также отметил, что сейчас из 100 наименований завозится только 5-10.

«Мы планируем ввозить зарубежные препараты из Турции, Индии, Китая и некоторых стран Европы. Мы надеемся, что сможем полностью обеспечить потребность нашего населения», – заявил Асанов.

Как стало известно ранее, в Киргизии у 1,5 млн доз вакцин от COVID-19 в июле истекает срок годности.

gxpnews