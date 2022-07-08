Компания «Промомед» зарегистрировала новый противоопухолевый препарат

Седьмым препаратом в онкопортфеле ГК «Промомед» стал «Доцетаксел». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Информацию о регистрации препарата подтверждают данные Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Противоопухолевый препарат «Доцетаксел-Промомед» относится к лекарственным средствам первой линии терапии рака молочной железы, метастатического рака предстательной железы и желудка, нерезектабельного немелкоклеточного рака легкого, злокачественных опухолей головы и шеи, является препаратом второй линии терапии метастатического рака яичников. Используется как в монотерапии, так и в комбинации с другими противоопухолевыми препаратами. Применяется также при неэффективности терапии препаратами антрациклинового ряда.

«Доцетаксел-Промомед» будет выпускаться в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий. Эта лекарственная форма эффективнее воздействует на опухоли, снижая общее токсическое воздействие на организм.

«Доцетаксел» входит в перечень ЖНВЛП, как и большинство лекарственных средств из онкологического портфеля ГК «Промомед».

gxpnews