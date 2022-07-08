По всему миру ликвидируют десятки миллионов доз просроченных антиковидных вакцин

Страны, фармкомпании и пункты вакцинации избавляются от десятков миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции с истекшим сроком годности в связи с отсутствием спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным газеты, компания Moderna из-за отсутствия желающих привиться уже списала около 30 млн доз. Система здравоохранения Германии не смогла найти применение для 3,9 млн доз. Их срок годности закончился в конце июня. Канада уничтожила 1,2 млн просроченных доз препарата Moderna. Ей предстоит избавиться еще от 13,6 млн доз вакцины компании AstraZeneca.

Как считает издание, уничтожение такого числа препаратов свидетельствует о том, что предложение вакцин превысило спрос. Фармацевтические компании нарастили объемы производства, чтобы справиться с ощутимой в начале пандемии нехваткой вакцины от коронавируса, которая сопровождалась конфликтами между правительствами разных стран. Но теперь заинтересованность в вакцинации снизилась, большая часть населения земного шара полностью вакцинирована, пишет The Wall Street Journal.

При этом в некоторых странах с низким уровнем доходов необходимость привить население от COVID-19 все еще остается насущной, отмечается в материале. У сектора здравоохранения ряда государств нет инфраструктуры для хранения ампул при низких температурах, а в других странах невозможно планировать и проводить кампании по вакцинации в связи с непредсказуемостью и частыми задержками поставок.

Как стало известно ранее, Россия безвозмездно передала другим странам 2,2 млн доз вакцины от коронавируса.

gxpnews