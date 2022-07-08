Компания Biocad подала на регистрацию аналог «Пембролизумаба»

На заседании межведомственной комиссии по определению риска возникновения недостатка препаратов было принято решение о наличии недостатка на полках или риска его возникновения в отношении оригинального «Пембролизумаба» производства американской фармацевтической компании MSD (Merck & Co. в США и Канаде), сообщает «Лента.ру». Он был включен в список препаратов, которые можно регистрировать в ускоренном режиме.

Компания Biocad подала на регистрацию аналог препарата «Пембролизумаб», использующийся при лечении опухолей.

«Компания пересмотрела производственные планы с учетом сложившейся ситуации с оригинальным препаратом и риском для пациентов остаться без терапии. Merck & Co. неоднократно заявляла о прекращении инвестиций и сокращении бизнеса в России, кроме того, на рынке есть информация и случаи прекращения поставок целого ряда лекарственных препаратов этого производителя. В такой ситуации комиссия приняла абсолютно взвешенное решение, которое страхует риски пациентов и государства не только в отношении „Пембролизумаба”, а в отношении вообще всего класса чекпойнт-ингибиторов. Мы считаем недопустимым ставить жизнь и здоровье российских пациентов в зависимость от настроений и решений, принимаемых в штаб-квартире MSD в Нью-Джерси, и готовы быстро реагировать на возникающие вызовы», – цитирует издание пресс-службу компании.

В течение трех недель после получения регистрационного удостоверения препарат будет доступен пациентам в количествах, исключающих любые риски, заявили в Biocad.

Компания Biocad ранее подала заявку в Минздрав на КИ российского лекарства от СМА.

gxpnews