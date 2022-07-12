«Медиката» ищет инвесторов

Платформа электронных рецептов «Медиката» находится в процессе привлечения инвесторов для развития коммерческого сегмента. Компания разочаровалась в сотрудничестве с госсектором. Причиной этому стала незаинтересованность субъектов в цифровизации лекарственных назначений. Реструктуризация компании не исключает и полной продажи бизнеса.

Что пошло не по плану

О том, что «Медиката» более полугода рассматривает варианты реструктуризации бизнеса, «ФВ» рассказал генеральный директор компании Борис Городецкий. По его словам, платформа намерена усилить развитие коммерческого сегмента, видя, что государственный сегмент не приносит отдачи, на которую команда рассчитывала.

«Когда государство предлагает частной компании улучшить социальную сферу жизни граждан, то субъект федерации должен способствовать этому — нормативно и административно действовать вместе с партнером, который вкладывает деньги. Когда этого не происходит, результаты, на которые рассчитывает частный партнер, не достигаются. Если этого не происходит, задача становится невыполнимой. Мы столкнулись с этим: ряд регионов нашу инициативу рассматривал более двух лет и не пришел ни к какому решению — не приступил к реализации проекта ни с нами, ни самостоятельно», — объяснил Городецкий.

Для «Медикаты» важным было территориальное покрытие и объем выписываемых рецептов. В результате компания подключила к работе Белгородскую область, запустила электронные рецепты в промышленную эксплуатацию в Калужской области, еще три региона находятся в процессе подготовки запуска проекта. «Для нас неинтересно тратить средства, чтобы просто в каком-то регионе поставить галочку, сделав вид, что у нас тоже есть полный цикл электронного рецепта», — добавил Борис Городецкий.

Поиски инвестора

Из-за отсутствия реальной заинтересованности со стороны субъектов России «Медиката» решила переориентировать бизнес на коммерческий сектор. «Те проекты, которые мы уже реализуем совместно с государством, продолжим делать на прежнем качественном уровне. Но в новые проекты мы готовы заходить с учетом полученного опыта: имея гарантии, что субъекты будут исполнять свои обязательства», — сообщил руководитель компании.

Он добавил, что компания готова реализовать ряд интересных проектов в коммерческом сегменте — для этого ей нужны инвестиции. Сейчас «Медиката» ведет переговоры с несколькими компаниями, среди которых есть и частные инвесторы, и компании с госучастием. Как будет в результате реструкторизирован бизнес, Борис Городецкий не уточнил, отметив, что не исключает и его продажи целиком.

Источник на фармрынке, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал, что Ростелеком и «Сбер» отказались от заключения сделки с владельцами компании после продолжительных переговоров. Городецкий не стал отрицать факт переговоров с компаниями, отметив: «Поиск инвестора — это всегда не только про деньги. Есть другие важные вещи, которые могут не устроить и нас, и инвестора. Мы не «сошлись» по разным причинам, в том числе и по причинам, относящимся не к финансам, а к пониманию стратегии».

Ольга Коберник

pharmvestnik