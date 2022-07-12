Напечатанный плечевой сустав от стартапа CML AT Medical

Стартап CML AT Medical Фонда инфраструктурных и образовательных программ вывел на российский рынок печатный имплантат плечевого сустава.

Имплантат предназначен для лечения пациентов с обширными дефектами костных структур в области плечевого сустава, возникшими в результате травмы или онкологического заболевания.

Результаты десяти первых операций показали высокую степень конгруэнтности изделия, удобство применения в процессе эндопротезирования, а также хорошие функциональные результаты в послеоперационном периоде. В июне этого года компании подали совместную заявку в Роспатент на регистрацию изобретения.

Изготовление имплантата происходило с применением 3D-печати из биосовместимого титанового сплава. Изделие выполнено в виде цельной конструкции со специальными отверстиями для фиксации соответствующих мышц грудного отдела и плечевого сустава. Данное решение стимулирует срастание тканей пациента со структурой имплантата и обеспечивает движение в плечевом суставе. Нанесение на эндопротез биоактивного покрытия производителем изделия – научно-производственной компанией SINTEL – придало изделию противовоспалительные и противоопухолевые свойства.

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