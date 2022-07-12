FDA полностью одобрило вакцину Pfizer/BioNtech от COVID-19 для подростков

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 8 июля окончательно одобрило применение вакцины Comirnaty от Pfizer и BioNTech против COVID-19 для иммунизации подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Летом 2021 года регулятор полностью одобрил Comirnaty для вакцинации людей от 16 лет. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 8 июля окончательно одобрило применение вакцины Comirnaty от Pfizer и BioNTech против COVID-19 для иммунизации подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Летом 2021 года регулятор полностью одобрил Comirnaty для вакцинации людей от 16 лет.

Новое решение FDA основано на результатах III фазы КИ вакцины. В ней приняли участие 2,26 тысячи человек в возрасте от 12 до 15 лет.

Согласно результатам КИ, выработавшийся у подростков титр нейтрализующих антител к SARS-CoV-2 равен среднему титру, зарегистрированному ранее среди вакцинированных людей в возрасте от 16 до 25 лет. Во время исследования 30 случаев заражения COVID-19 было зарегистрировано в группе плацебо. В группе, получавшей Comirnaty, – ни одного.

Pfizer и BioNTech также направили эти данные в EMA.

В декабре 2020 года FDA выдало разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer и BioNTech для иммунизации людей от 16 лет и старше, в мае 2021 года – подростков в возрасте от 12 до 15 лет, тогда же экстренное использование Comirnaty для вакцинации подростков поддержал и европейский медицинский регулятор.

В августе 2021 года американский регулятор впервые полностью одобрил применение вакцины для иммунизации населения, ею стала Comirnaty.