В Нижегородской облфармации прокомментировали дело о перепродаже рецептурных лекарств

В начале июля стало известно о результатах обысков в нескольких столичных аптеках – оперативники ГУ МВД по Москве обнаружили дорогостоящие рецептурные препараты на сумму более 10 млн рублей, которые были закуплены для льготного лекарственного обеспечения и предназначались для дальнейшей незаконной перепродажи. Возбуждено уголовное дело по ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). По версии следствия, спорные лекарства выписывались пациентам в разных регионах страны. В одном из таких субъектов ответили на запрос Vademecum: в Нижегородской областной фармации считают, что лекарства могли отправить на перепродажу конечные потребители, то есть сами льготники.

«Весь товар проходит регистрацию перемещения и выбытия в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Следовательно, лекарственное средство могло появиться в обороте только при перепродаже его конечным потребителем (льготником), за действия которого ГП НО «НОФ» ответственности априори нести не может», – ответили в Нижегородской облфармации.

С аналогичной ситуацией столкнулись в Новосибоблфарме, Мособлмедсервисе, Самарафармации, Башфармации, Центре лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы и нескольких медучреждениях, из которых, судя по специальным data-matrix кодам, лекарства попадали в аптеки на перепродажу. А именно в такие точки, как «Ромашка 03» на улице Гарибальди, «Эка Фарм» на Ленинском проспекте и «Финик Фарм» на Перовской улице.

В аптечных учреждениях были обнаружены тысячи упаковок «подозрительных» лекарств, в том числе антиретровирусные Исентресс (ралтегравир) и Калетра (ритонавир+лопинавир), онкопрепараты Перьета (пертузумаб), Герцептин (трастузумаб), Китруда (пембролизумаб), а также Реддиткус (ритуксимаб).

Ставшее основанием для обысков уголовное дело возбуждено еще осенью 2021 года. Поводом послужило заявление главного врача одной из московских больниц, где занимались лечением коронавирусной инфекции. Он сообщил, что препарат Артлегия (олокизумаб) выписали пациенту, заболевшему COVID-19, и он его «употребил». Однако в действительности средство пропало из больницы. «Если у меня в больнице действительно есть крыса, ловите!» – заявил профессор стражам порядка без протокола. Ущерб был оценен в 85,8 тысячи рублей.

Тогда полицейским удалось узнать о группе в WhatsApp под названием «Заказ». В ней, по версии следствия, управленцы московских аптек обсуждали продажу дорогостоящих препаратов и сокрытие подозрительных сделок.

Это не первое дело о махинациях с дорогостоящими препаратами. В мае 2021 года за хищение и перепродажу онкопрепаратов из московского онкологического диспансера осудили заведующего отделением этого диспансера Виктора Шерстнева и врача-онколога медучреждения Артема Налбандяна. Правоохранители изъяли при обысках порядка 3,5 тысячи упаковок медикаментов на 100 млн рублей. Несмотря на это, фигуранты получили по три года лишения свободы условно.

О том, как в России работает «серый» рынок перепродажи рецептурных лекарств, читайте в расследовании Vademecum.

Фото: id-russia.ru

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