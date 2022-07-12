«  
  »

FDA не позволит фармацевтам прописывать пациентам «Лагеврио» от MSD

Американский фармацевтический регулятор FDA не станет разрешать фармацевтам прописывать пациентам молнупиравир от MSD. Ранее агентство разрешило фармацевтам назначать Paxlovid от Pfizer.

Американский медицинский регулятор FDA не разрешит фармацевтам с государственной лицензией назначать противовирусный препарат от MSD (в США и Канаде — Merck&Co) против COVID- 19 «Лагеврио»  (молнупиравир). Об этом сообщает The Endpoints News.

Представитель FDA сообщил Endpoints News, что «Лагеврио» должен назначаться только врачами, которые имеют лицензию или разрешение назначать препараты того терапевтического класса, к которому принадлежит молнупиравир. «Это решение основано на нескольких факторах, в том числе на профилях побочных эффектов препаратов и необходимости консультации врача и пациента перед назначением «Лагеврио»», сообщает агентство.

Эта новость появилась через несколько дней после того, как FDA позволило фармацевтам назначать двухкомпонентный противовирусный препарат от Pfizer Paxlovid.

Некоторые организации критически отнеслись к решению регулятора в отношении Paxlovid. Так, Aмериканская медицинская ассоциация (AMA) раскритиковала действия FDA, призвав людей не обращаться за рецептами к фармацевтам.

Президент AMA Джек Резнек заявил: «Хотя большинство пациентов с положительным результатом на COVID-19 получат пользу от Paxlovid, он подходит не всем, и чтобы его прописать, нужно знать историю болезни пациента, а также вести клинический мониторинг побочных эффектов и последующее наблюдение, чтобы определить, стало ли пациенту лучше».

Николай Соколов
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

11 июля, 2022 | Просмотров: 143