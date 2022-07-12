FDA не позволит фармацевтам прописывать пациентам «Лагеврио» от MSD

Американский медицинский регулятор FDA не разрешит фармацевтам с государственной лицензией назначать противовирусный препарат от MSD (в США и Канаде — Merck&Co) против COVID- 19 «Лагеврио» (молнупиравир). Об этом сообщает The Endpoints News.

Представитель FDA сообщил Endpoints News, что «Лагеврио» должен назначаться только врачами, которые имеют лицензию или разрешение назначать препараты того терапевтического класса, к которому принадлежит молнупиравир. «Это решение основано на нескольких факторах, в том числе на профилях побочных эффектов препаратов и необходимости консультации врача и пациента перед назначением «Лагеврио»», сообщает агентство.

Эта новость появилась через несколько дней после того, как FDA позволило фармацевтам назначать двухкомпонентный противовирусный препарат от Pfizer Paxlovid.

Некоторые организации критически отнеслись к решению регулятора в отношении Paxlovid. Так, Aмериканская медицинская ассоциация (AMA) раскритиковала действия FDA, призвав людей не обращаться за рецептами к фармацевтам.

Президент AMA Джек Резнек заявил: «Хотя большинство пациентов с положительным результатом на COVID-19 получат пользу от Paxlovid, он подходит не всем, и чтобы его прописать, нужно знать историю болезни пациента, а также вести клинический мониторинг побочных эффектов и последующее наблюдение, чтобы определить, стало ли пациенту лучше».

Николай Соколов

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