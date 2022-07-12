Расходы фармкомпаний на искусственный интеллект могут превысить 3 млрд долларов к 2025 году

Согласно аналитикам GlobalData, расходы фармацевтических компаний могут достичь 3 млрд долл. к 2025 году. За последние три-четыре года фиксируется появление большого количества стартапов, созданных для выхода на развивающийся рынок ИИ.

По данным аналитиков GlobalData, к 2025 году расходы фармкомпаний на технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны достигнуть 3 млрд долл.

Фармацевтическая промышленность активно использует технологии искусственного интеллекта для ускорения разработки препаратов, пишет издание Pharmaphorum. ИИ в основном применяется для улучшения компьютерных методов обнаружения лекарств (CADD). Это позволяет сократить время и затраты, связанные с выводом новых препаратов на рынок.

GlobalData отмечает, что за последние три-четыре года фиксируется появление большого количества стартапов, созданных для выхода на развивающийся рынок ИИ. А количество стратегических соглашений по разработке лекарств на основе ИИ значительно увеличилось: с 10 в 2015 году до 105 в 2021-м. К примеру, в этих сделках принимают участие такие компании, как BenevolentAI, Exscientia и Insilico Medicine.

Цель этих вложений состоит в том, чтобы увеличить вероятность создания новых препаратов: всего 10% кандидатных средств доходят до стадии клинической разработки. И это несмотря на то, что сейчас уже применяются различные вычислительные методы для обработки постоянно растущего объема биомедицинских данных.

Согласно отчету, время, необходимое препаратам для выхода на рынок, составляет от 12 до 18 лет, а его средняя стоимость составляет около 2,6 млрд долл.

ИИ используется для совершенствования методов CADD, например, для определения мишеней для лекарств, виртуального скрининга лекарственных соединений, разработки препаратов de novo, перепрофилирования лекарств и идентификации биомаркеров.

Николай Соколов

pharmvestnik