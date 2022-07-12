Сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей планирует провести «Биннофарм Групп»

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в группу АФК «Система») 19 июля планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через два года. Об этом сообщает «Финмаркет».

«Ориентир ставки первого купона – премия не более 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке два года. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 21 июля. В ноябре 2021 года компания разместила дебютный выпуск 15-летних облигаций с двухлетней офертой объемом 3 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона до оферты была установлена на уровне 9,9% годовых», – пишет издание.

«Биннофарм Групп» ранее объявила о расширении продуктового портфеля, а также выпустила на рынок новый гемостатический дженерик.

Выручка «Биннофарм Групп» от продаж за рубеж выросла вдвое в первом квартале 2022 года.

gxpnews