В аптеки РФ в ближайшие дни попадут почти 435 тысяч упаковок «Феназепама»

В ближайшее время на аптечные полки субъектов РФ попадут упаковки препарата «Феназепам», которые были введены в гражданский оборот летом текущего года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Росздравнадзора.

В СМИ ранее появилась информация о дефиците «Феназепама» в фармацевтической рознице.

«В 2021 году в гражданский оборот было введено 1 427 047 упаковок. За шесть месяцев 2022 года – 755 220 упаковок. По данным системы МДЛП, на сегодняшний день в аптечных организациях находится 201 289 упаковок „Феназепама”. Кроме того, введенные в гражданский оборот в июне-июле 2022 года 434 842 упаковки „Феназепама” еще не доехали до всех регионов. В ближайшие дни лекарство попадет на полки аптек субъектов Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Количество введенных в гражданский оборот упаковок «Феназепама» (таблетки) в 2021 и 2022 году практически идентично, подчеркнули в Росздравнадзоре.

«„Феназепам” относится к препаратам рецептурного отпуска и входит в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», – отметили в ведомстве.

Росздравнадзор ранее заявил о достаточном количестве «Карбамазепина» во всех регионах РФ.

gxpnews