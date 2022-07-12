Центр развития клинических исследований лекарственных средств появится в Узбекистане

В Узбекистане будет создан Центр развития клинических исследований лекарственных средств. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Республики Узбекистан заявила руководитель информационной службы АИМК по развитию фармацевтической отрасли Кизлархон Бегматова.
«Для обеспечения центра медицинским, клиническим и лабораторным оборудованием будут направлены кредитные средства „Эксимбанка” Южной Кореи. Стоимость проекта составляет $125 млн. В результате его запуска будет создано 250 новых рабочих мест», – сообщается в телеграм-канале агентства.
Центр будет выполнять следующие задачи:
- Внедрение организации клинических исследований лекарственных средств в соответствии с требованиями международно-этических и научных стандартов.
- Развитие клинических исследований на территории республики и координация модернизации клинических баз на основе мировых стандартов.
- Организация клинических исследований лекарственных средств в соответствии с требованиями «необходимой клинической практики (GCP)».
- Определение фармакологической биоэквивалентности дженериков оригинальным препаратам.
- Проведение фармакокинетических исследований лекарственных средств у субъектов клинических исследований.
- Повышение квалификации медицинского персонала в области проведения клинических исследований.
- Осуществление международного сотрудничества в области «необходимой клинической практики (GCP)».