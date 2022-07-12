Минпромторг вложил 25 млн рублей в разработку собственной системы для мониторинга рынка медизделий

Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий (ФГАУ «РЦУД и РТ», входит в структуры Минпромторга РФ) и АНО «Консорциум «Медицинская техника» займутся созданием единой автоматизированной системы для отслеживания и мониторинга рынка медицинских изделий, включая реагенты и программное обеспечение. Стоимость создания пилотного макета составила 24,8 млн рублей. Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий (ФГАУ «РЦУД и РТ», входит в структуры Минпромторга РФ) и АНО «Консорциум «Медицинская техника» займутся созданием единой автоматизированной системы для отслеживания и мониторинга рынка медицинских изделий, включая реагенты и программное обеспечение. Стоимость создания пилотного макета составила 24,8 млн рублей.

Соглашение о сотрудничестве РЦУД и РТ и консорциума «Медицинская техника» было подписано в начале июля 2022 года. По договору стороны будут разрабатывать единую автоматизированную систему для отслеживания медицинских изделий, расходных материалов, реагентов и IT-решений в области здравоохранения. Система будет аккумулировать данные из реестров Росздравнадзора, Минздрава РФ, Минпромторга России, Росстата, Минфина России, Федерального казначейства и других открытых источников, а также сведения, предоставленные производителями, поставщиками медизделий, расходных материалов и компонентов.

Особое внимание планируется уделить созданию реестра производителей и наполнению каталогов продукции, включая подробное описание, характеристики, функции, комплектацию, материалы, коды продукции в различных классификаторах, а также информацию о регламентах обслуживания, стоимости, сроках изготовления, поставки и другие параметры, которые позволят анализировать данные и формировать прогнозные отраслевые модели.

Лаборатория медицинских данных ФГАУ «РЦУД и РТ» начала работу над созданием макета автоматизированной системы медицинской техники в 2021 году и к началу текущего года разработала действующий макет системы. Помогать в наполнении системы в части профильной информации о медицинских изделиях будет консорциум «Медицинская техника» и его участники. Сведения помогут проводить быстрый и точный мониторинг состояния рынка медизделий, его объема, уровня импортозамещения и определять прогнозные показатели потребности отечественной системы здравоохранения в медизделиях с конкретными техническими и функциональными характеристиками.

Еще один пункт договора – запуск маркетплейса медицинской техники с использованием возможностей единой цифровой системы. Ожидается, что платформенный сервис, созданный по принципу одного окна, позволит проводить закупочные процедуры, включая отслеживание всех этапов поставок.

Объем инвестиций в разработку макета системы составил 24,8 млн рублей. Победителем конкурса на построение пилотного макета в сентябре 2021 года стала компания «ПКД Сервис».

Помимо лаборатории медицинской техники, в при РЦУД и РТ работает лаборатория, специализирующаяся на применении технологий искусственного интеллекта в медицине. В июне 2019 года Минпромторг выделил РЦУД и РТ субсидию в размере 631 млн рублей. В декабре 2019 года центр объявил два конкурса на общую сумму 639 млн рублей на поставку вычислительного оборудования для обеспечения исследовательской лаборатории медицинского ИИ. В 2020-2021 годах центр закупил оборудование для модернизации лаборатории и услуги по разработке IT-решений для здравоохранения на общую сумму около 1 млрд рублей.

Собственную систему мониторинга медизделий в РФ строит и Росздравнадзор. С 1 марта 2022 года, согласно ведомственному приказу №11020 от 25 ноября 2021 года, участники рынка обязаны вносить информацию о произведенных и ввезенных в страну медизделиях в АИС ведомства (производители – в течение 15 рабочих дней с даты выпуска в оборот МИ или присвоения ему маркировки или идентификационного номера, импортеры – в течение аналогичного срока с момента выпуска из-под таможенной процедуры).