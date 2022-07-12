Глава Минздрава Рязанской области уходит в отставку

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, занимавший этот пост с 2015 года, решил уволиться по собственному желанию, сообщили со ссылками на собственные источники сразу несколько региональных СМИ. Отставку связывают с проблемами со здоровьем Прилуцкого.

Первым об отставке министра рассказал портал «62ИНФО». В пресс-службе правительства Рязанской области изданию «РЗН.Инфо» позднее подтвердили информацию об увольнении чиновника. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, у Прилуцкого в последний год были проблемы со здоровьем, он перенес «очень серьезную операцию на сердце».

Предполагается, что нового руководителя регионального Минздрава врио губернатора Павел Малков, который возглавил правительство области в начале мая, представит 12 июля. Малков 1 июля заявил о необходимости кадровых перестановок в правительстве региона, в особенности в Минздраве. «Мне нужно, чтобы система здравоохранения эффективно работала в любом месте региона и в любой ситуации», – отмечал Малков.

Андрей Прилуцкий родился в 1958 году в Рязани. В 1981 году окончил Рязанский медицинский институт им. академика И.П. Павлова по специальности «лечебное дело». С 1982 года работал врачом-хирургом, до 2014 года занимал руководящие должности в Рязанском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. В 2015 году был назначен министром здравоохранения Рязанской области. Имеет почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» (с 2007 года).

В регионах России за последние два месяца сменилось несколько глав минздравов. Например, 1 июня и. о. министра здравоохранения Новгородской области стал замглавы ведомства Валерий Яковлев, сменивший на посту Резеду Ломовцеву. В конце мая руководителем Минздрава Башкортостана был назначен главврач уфимской ГКБ №18 Айрат Рахматуллин. До этого обязанности главы ведомства исполнял первый замминистра Азат Рахматуллин.