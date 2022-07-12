В мае аптечные продажи лекарств вновь снизились

По итогам пяти месяцев 2022 года аптеки продали лекарств на 559 млрд руб., рынок вырос в деньгах на 17% относительно такого же периода прошлого года. В упаковках рост менее значительный — +0,8%. За этот период аптеки продали около 2 млрд. упак. препаратов — такое же количество лекарств было реализовано в прошлом году за первые пять месяцев, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.

С января по март 2022 года в аптеках спрос на лекарства рос и в рублях, и в упаковках. Причем в денежном выражении фиксировались двухзначные показатели роста.

Источник: AlphaRM

Максимальный прирост продаж в рублях наблюдался в марте (+40%), в упаковках в этот месяц — +7%. В апреле спрос на лекарства упал как в упаковках (-14%), так и в денежном эквиваленте (-0,3%). В мае натуральное потребление лекарственных препаратов все также падает (-9%). В рублях рост +5%.

Источник: AlphaRM

Динамика цены

Средняя цена на лекарства в аптеках выросла с 233 руб. за упаковку по итогам января—мая 2021 года до 270 руб. в этот же период 2022-го.

Своего максимума стоимость препаратов в аптеках достигла в марте 2022 года. Средняя цена в этом месяце составляла более 300 руб. за упаковку. В последующие месяцы покупатели приобретали более дешевые препараты. Относительно марта средняя цена в мае стала меньше в среднем на 13%.

Источник: AlphaRM

Лидирующие лекарства

В первую тройку самых популярных терапевтических групп (по классификации EphMRA, второй уровень) вошли: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), противовирусные препараты для системного использования и антикоагулянты. За первые пять месяцев лекарств из этих трех групп в аптеках продали на сумму более 79 млрд руб. В прошлом году за этот же период данная тройка охватывала объем рынка около 60 млрд руб.

Источник: AlphaRM

В начале года спросом пользовались противовирусные средства. Прирост продаж этих препаратов стал максимальным из ТОР5 (первая пятерка в указанном месяце) в январе (+91%) и феврале (+202%) к соответствующим месяцам 2021 года в рублях.

В марте максимальную динамику демонстрировали препараты для терапии сахарного диабета (+119% к марту 2021 года). К препаратам, которые показали значительную динамику в этот период, относятся гипогликемические средства: семаглутид (продажи в рублях выросли в шесть раз), метформин (+49%) и некоторые другие. Семаглутид — новый препарат от компании Novo Nordisk, который в российских аптеках появился в инъекциях в 2020 году, а в 2022 году на рынок поступил семаглутид в виде таблеток. Отчасти из-за высокой стоимости вновь поступившего на рынок препарата (около 8 тыс. руб.), в группе противодиабетических средств наблюдается рост в стоимостном выражении.

Апрельские продажи в аптеках отличились динамикой в группе психоаналептиков (+9% к апрелю 2021 года).

В мае наибольший рост продаж в рублях из лидирующей пятерки был у препаратов для лечения заболеваний носа (+24% для всей группы к маю 2021 года). В первых рядах среди этих средств стоят: сосудосуживающий препарат ксилометазолин и средства с мометазоном (применяется при аллергических ринитах). Их динамика продаж в рублях относительно пяти месяцев прошлого года составила: +28% (ксилометазолин) и +50% (мометазон).

*Анализировались ТОР5 терапевтических групп в указанном месяце.

Источник: AlphaRM

По итогам пяти месяцев 2022 года в рейтинге брендов в стоимостном выражении лидером стал противовирусный препарат «Арбидол», который поднялся со второго на первое место. Максимальный прирост в ТОР10 именно у данного бренда. Его продажи увеличились в два раза (+111,9%).

Лидер прошлого периода, антикоагулянт «Ксарелто», опустился на третью позицию по итогам пяти месяцев, при этом прирост его продаж +11,6%.

Другой антикоагулянт — «Эликвис» поднялся с третьей строчки на вторую с приростом +62,2%.

У всех брендов из ТОР10 в анализируемый период продажи в деньгах выросли относительно января—мая прошлого года.