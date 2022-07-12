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Росстат сообщил о снижении цен на препараты в июне на 0,5%

Росстат сообщил о незначительном снижении цен на препараты в июне: на 0,5%. Лекарства из списка ЖНВЛП также подешевели – на 1%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 1%. В их числе:

  • гриппферон – на 2,6%;
  • супрастин, ацетилцистеин (АЦЦ) – на 2,4%;
  • колекальциферол (витамин Д3) – на 2,2%;
  • ксарелто – на 1,8%;
  • эналаприл – на 1,6%;
  • фосфоглив – на 1,5%;
  • ингавирин, омепразол – на 1,4%;
  • умифеновир (арбидол), бисакодил – на 1,3%;
  • панкреатин – на 1,2%;
  • цефтриаксон, осельтамивир (номидес) – на 1,1%;
  • ксилометазолин (галазолин), бисопролол – на 1%.

Цены на перекись водорода выросли на 1,2%.

Лекарственные препараты, не из списка ЖНВЛП, в среднем стали дешевле на 0,5%. В их числе:

  • канефрон Н – на 3,8%;
  • афобазол – на 2,9%;
  • синупрет – на 2,7%;
  • магне В6 – на 2%;
  • нимесулид, левомеколь – на 1,8%;
  • алмагель – на 1,7%;
  • аципол, эссенциале форте Н, эргоферон – на 1,6%;
  • ренгалин – на 1,4%;
  • нафазолин, комбинированные анальгетики – на 1,3%;
  • энтеросгель – на 1,2%;
  • поливитамины – на 1,1%;
  • флуоцинолона ацетонид – на 0,8%;
  • корвалол – на 0,7%.

Одновременно выросли цены на такую продукцию, как:

  • йод – на 7,7%;
  • таурин – на 1,9%;
  • активированный уголь и метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,9%;
  • аллохол – на 0,5%;
  • сульфацетамид, метилурацил – на 0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели:

  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 2,1%;
  • термометры медицинские электронные – на 1,2%;
  • аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,9%.

В то же время выросли цены на:

  • вату отечественную – на 1,8%;
  • шприцы одноразовые – на 1,4%;
  • корригирующие очки – на 0,9%.

Артем Косенок
pharmvestnik

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11 июля, 2022 | Просмотров: 116