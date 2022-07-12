Росстат сообщил о снижении цен на препараты в июне на 0,5%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 1%. В их числе:

гриппферон – на 2,6%;

супрастин, ацетилцистеин (АЦЦ) – на 2,4%;

колекальциферол (витамин Д3) – на 2,2%;

ксарелто – на 1,8%;

эналаприл – на 1,6%;

фосфоглив – на 1,5%;

ингавирин, омепразол – на 1,4%;

умифеновир (арбидол), бисакодил – на 1,3%;

панкреатин – на 1,2%;

цефтриаксон, осельтамивир (номидес) – на 1,1%;

ксилометазолин (галазолин), бисопролол – на 1%.

Цены на перекись водорода выросли на 1,2%.

Лекарственные препараты, не из списка ЖНВЛП, в среднем стали дешевле на 0,5%. В их числе:

канефрон Н – на 3,8%;

афобазол – на 2,9%;

синупрет – на 2,7%;

магне В6 – на 2%;

нимесулид, левомеколь – на 1,8%;

алмагель – на 1,7%;

аципол, эссенциале форте Н, эргоферон – на 1,6%;

ренгалин – на 1,4%;

нафазолин, комбинированные анальгетики – на 1,3%;

энтеросгель – на 1,2%;

поливитамины – на 1,1%;

флуоцинолона ацетонид – на 0,8%;

корвалол – на 0,7%.

Одновременно выросли цены на такую продукцию, как:

йод – на 7,7%;

таурин – на 1,9%;

активированный уголь и метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,9%;

аллохол – на 0,5%;

сульфацетамид, метилурацил – на 0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели:

термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 2,1%;

термометры медицинские электронные – на 1,2%;

аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,9%.

В то же время выросли цены на:

вату отечественную – на 1,8%;

шприцы одноразовые – на 1,4%;

корригирующие очки – на 0,9%.

Артем Косенок

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