Росстат сообщил о снижении цен на препараты в июне на 0,5%

Росстат сообщил о незначительном снижении цен на препараты в июне: на 0,5%. Лекарства из списка ЖНВЛП также подешевели – на 1%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне.
Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 1%. В их числе:
- гриппферон – на 2,6%;
- супрастин, ацетилцистеин (АЦЦ) – на 2,4%;
- колекальциферол (витамин Д3) – на 2,2%;
- ксарелто – на 1,8%;
- эналаприл – на 1,6%;
- фосфоглив – на 1,5%;
- ингавирин, омепразол – на 1,4%;
- умифеновир (арбидол), бисакодил – на 1,3%;
- панкреатин – на 1,2%;
- цефтриаксон, осельтамивир (номидес) – на 1,1%;
- ксилометазолин (галазолин), бисопролол – на 1%.
Цены на перекись водорода выросли на 1,2%.
Лекарственные препараты, не из списка ЖНВЛП, в среднем стали дешевле на 0,5%. В их числе:
- канефрон Н – на 3,8%;
- афобазол – на 2,9%;
- синупрет – на 2,7%;
- магне В6 – на 2%;
- нимесулид, левомеколь – на 1,8%;
- алмагель – на 1,7%;
- аципол, эссенциале форте Н, эргоферон – на 1,6%;
- ренгалин – на 1,4%;
- нафазолин, комбинированные анальгетики – на 1,3%;
- энтеросгель – на 1,2%;
- поливитамины – на 1,1%;
- флуоцинолона ацетонид – на 0,8%;
- корвалол – на 0,7%.
Одновременно выросли цены на такую продукцию, как:
- йод – на 7,7%;
- таурин – на 1,9%;
- активированный уголь и метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,9%;
- аллохол – на 0,5%;
- сульфацетамид, метилурацил – на 0,4%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели:
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 2,1%;
- термометры медицинские электронные – на 1,2%;
- аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,9%.
В то же время выросли цены на:
- вату отечественную – на 1,8%;
- шприцы одноразовые – на 1,4%;
- корригирующие очки – на 0,9%.
Артем Косенок
pharmvestnik