Для закупки медизделий из ПВХ по правилу «третий лишний» сняли ценовые ограничения

Правительство отменило правило обязательного применения методики для определения НМЦК для закупок одноразовых медизделий из ПВХ по правилу «третий лишний». Изменения вступают в силу с 1 августа.
Правительство отменило правило обязательного применения методики для определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК) для закупок одноразовых медицинских изделий из поливинилхлоридных пластиков (ПВХ) по правилу «третий лишний». Соответствующее Постановление Правительства РФ № 1220 от 08.07.2022 опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ вносит изменения в Постановление Правительства РФ № 102 от 05.02.2015. Утратившим силу признан пункт 2.3 документа с учетом внесенных ранее изменений.
«Постановление <…> не применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок и приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в силу настоящего постановления, в том числе к контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, до дня вступления в силу настоящего постановления», – говорится в пояснительной записке к документу.
Изменения вступают в силу с 1 августа 2022 года.
Фото: Косенок Артем
Артем Косенок
Таисия Кубрина
pharmvestnik