Аптеки пытаются сбыть товары «ковидного» ассортимента

Аптеки отметили падение спроса в сегменте товаров, закупленных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Запасы санитайзеров — чаще всего с истекающим сроком годности — есть в большинстве аптек. Часть из них опасается, что им придется вкладывать средства в утилизацию СИЗ.

В этом году перед российскими аптеками встанет проблема реали­зации санитайзеров с истекающим сроком годности, сообщила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

По ее словам, одна из московских аптечных сетей, входящих в СРО «Ассоциация независимых аптек», в апреле списала санитайзеров на 1 млн руб., через год запланировано еще одно списание. Мелким и средним сетям дешевле раздавать антисептические средства бесплатно, чем заниматься их утилизацией.

В связи с отменой «ковидных» огра­ничений аптеки оказались перезата­ренными санитайзерами и масками, сообщила председатель межрегио­нальной Ассоциации развития фарма­цевтической отрасли «Аптечное дело» Анастасия Филиппова. На балансе сетей находится такое количество товаров, которое в условиях существу­ющего спроса закроет потребности населения на следующие полтора года.

«При этом срок годности на сани­тайзеры истекает в этом году. Аптеки не знают, как их реализовывать, — признала она. — Сейчас розница объ­являет акции «два по цене одного», сбывает их в качестве бонусов при покупке товаров нелекарственного ассортимента».

Ольга Коберник

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