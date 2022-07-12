Минпромторг сообщил о преимуществе иностранной фармы при обсуждении на «регуляторной гильотине»

Минпромторг предложил новые кандидатуры для включения в состав рабочей группы по «регуляторной гильотине». По мнению министерства, это позволит получать «объективную и всестороннюю» оценку проектов, рассматриваемых рабочей группой.

В состав рабочей группы по «регуляторной гильотине» входят преимущественно участники иностранной фармы, а при обсуждении проектов документов не учитывается мнение российских производителей, считает Министерство промышленности и торговли. Об этом первый заместитель главы ведомства Василий Осьмаков сообщил зам. председателя правительства Татьяне Голиковой и руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, направив соответствующие письма.

В письмах Осьмаков предложил кандидатуры представителей Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФП ЕАЭС) и Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» для включения в состав рабочей группы накануне плановой ротации.

Из писем, с которыми ознакомился «ФВ», также следует, что предложения по изменению состава участников группы выдвинуты на фоне обсуждения инициативы об отмене процедуры лицензирования производств.

По мнению сопредседателя рабочей группы и генерального директора Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктора Дмитриева, Минпромторг не должен вмешиваться в процесс изменения состава группы, так как это «в целом противоречит идее о «регуляторной гильотине».

Фото: minpromtorg.gov.ru

Маргарита Грошева

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