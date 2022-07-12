Vertex купила разрабатывающую препараты от диабета компанию ViaCyte

Vertex купит компанию ViaCyte, которая занимается разработкой препаратов от диабета на основе стволовых клеток. Ранее Vertex уже приобрела компанию Semma Therapeutics, которая работает в этой области.

Vertex потратит 320 млн долл. на приобретение компании ViaCyte, которая занимается разработкой методов лечения диабета на основе стволовых клеток. Об этом сообщает BioPharmaDive.

Год назад Vertex сделала первый шаг в этом направлении, купив компанию Semma Therapeutics. Она также работает над терапиями против диабета 1-го типа на основе стволовых клеток. Один из препаратов Semma VX-880 уже проходит испытания на людях.

Vertex заявила, что сделка с ViaCyte предоставит ей «дополнительные активы, возможности и технологии» в дополнение к тем, которые она приобрела в рамках сделки с Semma. Они включают производственные мощности, которые могут ускорить существующие программы лечения диабета 1-го типа. Vertex ожидает, что сделка будет завершена в конце этого года, при условии, что она получит одобрение антимонопольных органов.

ViaCyte была основана в 1999 году под названием Novocell и имеет многолетний опыт работы в сфере борьбы с диабетом, пишет BioPharmaDive. Компания также сотрудничает с производителями медицинских устройств и с CRISPR Therapeutics, биотехнологической фирмой, работающей над редактированием генов. Вместе с CRISPR компания занимается борьбой с заболеваниями крови.

ViaCyte уже запустила несколько программ тестирования на людях. По словам аналитика Stifel Пола Маттеиса, полученные в результате данные «могут быть очень информативными и ценными для любого, кто… работает в этой области».

Николай Соколов

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