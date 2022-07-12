В России появятся препараты для лечения нарушения свертываемости крови

«Круг добра» включил в перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе редких (орфанных), наследственный дефицит фактора свертывания крови ХIII. Также в список добавлен синдром Пьера Робена.

«Круг добра» добавил в перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе редких (орфанных), наследственный дефицит фактора свертывания крови ХIII. В закупки был включен концентрат фактора свертываемости ХIII человеческий (ТН «Фиброгаммин II»), сообщили в фонде.

Пациентов с таким заболеванием насчитывается в мире порядка 60 человек. Включенный в закупки «Фиброгаммин II» не зарегистрирован в России, однако его клинические результаты ученые оценивают как высокие, отметили в «Круге добра».

Также в перечень нозологий вошла еще одна патология – синдром Пьера Робена. Дети с этой патологией появляются на свет с недоразвитой нижней челюстью, расщелиной нёба и западением языка. Для обеспечения полноценного дыхания таких пациентов необходимо устранение недоразвития нижней челюсти путем компрессионно-дистракционного остеосинтеза. Поэтому фонд включил в перечень закупок накостные компрессионно-дистракционные аппараты для снижения послеоперационных осложнений.

Артем Косенок

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