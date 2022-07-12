США заказали 3,2 млн доз пока еще не одобренных вакцин Novavax

Американское правительство заказало 3,2 млн доз вакцин Novavax против коронавируса. Пока что препарат не одобрен FDA.

Правительство США заказало 3,2 млн доз вакцины против COVID-19, разработанной компанией Novavax, сообщает Reuters. Вакцина будет доступна населению после того, как будет одобрена регулирующими органами, FDA и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Консультативная группа FDA в прошлом месяце проголосовала за то, чтобы рекомендовать агентству разрешить прививку для взрослых пациентов. Ожидается, что Novavax завершит все необходимые проверки препарата в ближайшие несколько недель.

«Мы благодарны правительству США за постоянную поддержку и партнерство в отношении поставок вакцины Novavax против COVID-19 в США, и мы с нетерпением ждем решения FDA о разрешении на экстренное использование», — заявил президент и главный исполнительный директор Novavax Стэнли С. Эрк.

В прошлом месяце компания заявила, что первые дозы вакцины будут производиться индийским Институтом сыворотки.

Вакцина Novavax уже доступна более чем в 40 странах. Она представляет собой более традиционный тип вакцины по сравнению с мРНК-препаратами Pfizer и Moderna. Препарат компании использует технологию, которая десятилетиями применялась для борьбы с такими заболеваниями, как грипп.

Novavax надеется занять нишу вакцины для примерно 27 млн взрослых американцев, которые пока не поставили прививки. Особенный упор будет сделан на тех, кто не хочет получать вакцины Pfizer и Moderna.

Николай Соколов

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