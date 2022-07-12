Есть такая партия!

Отечественная фарминдустрия так любит жить в ожидании чего-либо грядущего, что часто не замечает, как наступает тот самый завтрашний день. На плохоньких отраслевых конференциях модераторы до сих пор любят задаваться риторическим вопросом «быть или не быть аптечному е-commerce…» Хотя, кажется, всем на свете вполне очевидно, что тот давно есть, обрисовался и уже не сотрешь. То есть уже поздно осмыслять право e-commerce на существование, пора браться за исследование того, как эти бизнесы меняются по ходу пьесы. Начнешь копаться и выяснишь, что действительно большие новости вообще не доходят до масс, рассуждает издатель и главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев.

Вот вам главная тишайшая новость лета 2022 года – Борис Попов, коммерческий директор ЦВ «Протек», сдает дела коллеге Денису Красильникову и переходит на работу в ООО «Ригла» на позицию замгенерального. А вслед за ним под крыло розничного дивизиона отъезжает из ЦВ «Протек» суперамбициозный проект последних лет – маркетплейс «Здравсити». И речь тут идет не о перекладывании активов из кармана в карман внутри ГК «Протек», а, смеем думать, о существенной корректировке векторов развития одного из крупнейших холдингов отрасли.

«Здравсити» недаром начинали растить на базе B2B-подразделения группы «Протек». В этом угадывалось и желание сыграть на поляне одного из вечных конкурентов и заодно первопроходца аптечного e-commerce – НПК «Катрен» с его apteka.ru, и стремление ориентироваться на таких логистических монстров, как Ozon или Wildberries, и более широкое, чем принято в рознице, понимание категории «красота и здоровье», и, разумеется, оглядка на экосистему Сбера (куда без нее) вкупе с мечтой скрестить на базе IT торговлю и телемедицинский сервис. Ну и, наконец, виделась в этом и надежда на обновление самого ЦВ «Протек», которому классическая дистрибуция, как и встарь, дарит статус стержня фармрынка, но не сулит радости высокой маржи.

Четыре года развития «Здравсити» показали, что проект, начинавшийся с сайта и десятка будочек в вестибюлях МЦК, достоин звания маркетплейса. Есть и выручка в несколько миллиардов, и понимание, как ее растить дальше. Как раз в такое время (после обкатки чужих идей) в группе «Протек» обычно проводят тотальную оценку сделанного и начинают дорабатывать проект. Из происходящего сейчас можно сделать два вывода. Во-первых, эксперимент показал, что e-commerce – это в первую очередь розница и коммуникация с конечным потребителем и только во вторую – прошаренные IT и логистика, а значит, органичнее и перспективнее развивать маркетплейс внутри омниканальной сети. Во-вторых, переподчинение «Здравсити» станет приятным бонусом для самой «Риглы», которой консервативная политика в области M&A до сих пор не позволяла далеко отпрыгнуть от ближайших преследователей – «Эркафарм» и «Планеты здоровья». А теперь по итогу 2022 года мы можем увидеть первого игрока с долей 10% розничного фармрынка: вроде и мелочь, но все равно знаковая.

Понаблюдать за будущими доработками будет полезно и простым любителям поразмышлять на тему «быть или не быть», и реально вовлеченным в электронную коммерцию – тем же уважаемым «Катрену» и Сберу.

Первому полезно будет вспомнить, что именно он был реальным революционером и пионером в e-commerce, а следовательно, превращаться в консерватора (на это сетуют аптеки-партнеры) ему пока что не пристало. «Катрену», в частности, вменяют как недостаток вялый рекрутинг новых и слабую волю к удержанию существующих аптек-партнеров, коих более высокой комиссией прельщает все тот же «Здравсити». И это мы еще не касаемся всерьез куда более деликатной проблемы – решения автономно друг от друга содержать аж три B2C-бизнеса – все ту же apteka.ru и сети «Эркафарм» и «Мелодия здоровья», которые вместе могли бы реально стать рыночной силой, сопоставимой с теперь уже объединенной «Риглой»…

Ну а что Сбер? У последнего как раз пошли сложности с регламентированием зон ответственности в экосистеме. А все потому, что «Сбермаркет» вдруг влез на участок, изначально закрепленный за «Еаптекой», и вот уже пару месяцев кряду бодро рапортует, как очередная крупная аптечная сеть стала их надежным партнером. Кто-то скажет: «Ну и что тут такого? Бизнесы-то у них про разное». Но это как посмотреть. Пройдет немного времени и выяснится, что «Сбермаркет» окучил со своим сервисом все более-менее знаковые сети, счастливо зарабатывает вместе с ними и при этом не волочет за собой риски и косты, которые есть у «Еаптеки». Кто в такой ситуации покажется руководству Сбера более «смарт» и «эко»?

Дмитрий Кряжев, издатель и главный редактор Vademecum

Фото: yandex.ru



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