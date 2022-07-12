Денис Мантуров станет вице-премьером

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Государственной думе рассмотреть кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность заместителя председателя Правительства РФ. В случае утверждения нижней палатой парламента Мантуров станет одиннадцатым вице-премьером. Ранее, 12 июля, указ о расширении количества заместителей председателя Правительства РФ за счет включения в список главы Минпромторга подписал президент Владимир Путин.

В соответствии с Указом №448 от 12 июля, у премьер-министра будет 11 заместителей, включая вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ. Указ вступил в силу со дня опубликования. В этот же день Михаил Мишустин внес на повестку заседания Госдумы, которое состоится 15 июля, вопрос об утверждении вице-премьером Дениса Мантурова, занимающего пост главы Минпромторга с мая 2012 года. Причем он сохранит должность министра промышленности и торговли.

Денис Мантуров начал свою трудовую деятельность в 1998 году с поста замгендиректора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». В 2000 году был назначен коммерческим директором ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля». В 2001 году стал зампредседателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация». Два года спустя возглавил ОПК «Оборонпром».

В 2007 году Мантуров был назначен заместителем министра промышленности и энергетики РФ Виктора Христенко, в 2008 году ведомство было переименовано в Министерство промышленности и торговли. Денис Мантуров возглавлял Минпромторг с 2012 года, в 2018 году был переназначен на этот пост, а затем еще раз утвержден в этой должности в январе 2020 года после смены главы Правительства РФ.

Мантуров курирует в Минпромторге производство лекарств, фармсубстанций и медизделий, в том числе исполнение госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», вопросы привлечения инвестиций в отрасль и меры господдержки производителей. В 2021 году Денис Мантуров оказался лидером по доходам среди федеральных министров, он задекларировал 704,7 млн рублей против 740 млн рублей в 2020 году.