В Рязанской области назначили руководителя Минздрава

Исполняющим обязанности главы Минздрава Рязанской области 12 июля назначен замминистра Владимир Хоминец, пишут местные СМИ со ссылками на собственные источники. Хоминец пришел на смену Андрею Прилуцкому, об отставке которого стало известно накануне.

Владимир Хоминец родился в Санкт-Петербурге в 1986 году. В 2010 году окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова (специальность «лечебное дело»), в 2013 году – Московский гуманитарно-экономический университет («юриспруденция»). С 2014 года работал заведующим отделом Рязанского областного центра медицинской профилактики. В 2017 году специалист стал заместителем главы рабочей группы при правительстве Рязанской области по внедрению принципов и методов «бережливого производства» в медицинской организации.

В 2018 году Хоминца назначили заместителем главы Минздрава Рязанской области. На этом посту он курировал отделы оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению и детям, организации высокотехнологичной и специализированной и акушерско-гинекологической помощи.

О том, что предыдущий министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, занимавший этот пост с 2015 года, решил уволиться по собственному желанию, стало известно 11 июля 2022 года. Местные СМИ связывали отставку с проблемами со здоровьем Прилуцкого.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков еще 1 июля говорил о необходимости кадровых перестановок в руководстве регионального Минздрава. «Мне нужно, чтобы система здравоохранения эффективно работала в любом месте региона и в любой ситуации», – обозначил задачи ведомства Малкин.