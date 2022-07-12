В Волгограде создадут особую экономическую зону «Химпром»

Минэкономразвития России разработало проект постановления о создании на территории Волгограда особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Химпром». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«ОЭЗ создается для реновации территории комплекса „Химпром” и дальнейшего развития высокотехнологичных инновационных производств, восстановления лидирующих позиций в химической промышленности, а также масштабной модернизации имеющихся мощностей», – пояснили в пресс-службе министерства.

На территории особой экономической зоны планируется создать более 800 рабочих мест, почти половину из них – до 2024 года.

«Уже получены подтверждения от пяти потенциальных резидентов о намерениях инвестировать в производство на территории ОЭЗ порядка 91,1 млрд рублей за три года. Совокупный дополнительный объем налоговых отчислений в бюджеты Российской Федерации от ОЭЗ ППТ „Химпром” должен достичь 16,7 млрд рублей к 2032 году», – добавили в Минэкономразвития.

В частности, на территории новой ОЭЗ планируется реализовать инвестпроекты по строительству заводов, производящих метанол и технические среды, а также организовать производство биопротеинов, химических средств защиты растений и уксусной кислоты.

gxpnews