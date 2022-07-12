Россияне потратили на лекарства от ковида почти 350 млрд рублей

Компания IQVIA проанализировала продажи антиковидных препаратов, включенных в рекомендации Минздрава с начала пандемии. С 2020 года и до апреля-мая 2022 года в рознице было продано на 343,6 млрд. руб. Лидером продаж стал «Умифеновир», он же «Арбидол» – средство с недоказанной эффективностью.

Компания IQVIA проанализировала продажи антиковидных препаратов с начала 2020 года до мая 2022 года. Рассматривались те препараты, которые включал в рекомендации для лечения коронавируса Минздрав России, поэтому считались не всех препаратов считались за весь этот период. Какие-то попадали в рекомендации позже и значит период анализа продаж был короче.

Всего за весь рассматриваемый период россияне приобрели в рознице препаратов на 343,6 млрд. руб. Первый пик продаж пришелся на декабрь 2020 года, логично совпав с первым пиком пандемии в России. Вторая волна роста продаж антиковидных препаратов началась в сентябре 2021 года и достигла пика к декабрю. При этом продажи в декабре 2021 года были существенно выше, чем годом ранее – 39, 2млрд. руб. в декабре 2021 года против 19,7 млрд. годом ранее. Любопытно, что количество заболевших в декабре 2020 года и 2021 года было примерно одинаковым, а пик заболевания пришелся на февраль 2022 года, когда среднее количество заболевших за семь дней составило 188 564 человек (в декабре 2020 года этот показатель составлял 27-28 тыс. человек, в декабре 2021 года – 29-30 тыс. человек). Еще один всплеск продаж антиковидных препаратов пришелся на март, но он, вероятно, объясняется общим ажиотажным спросом на препараты.

Самым продаваемым по числу упаковок стал «Умифеновир», он же «Арбидол», – средство с недоказанной эффективностью. Всего с января 2020 года по май 2022 года было продано больше 111 млн. упаковок на 44,1 млрд. руб.

На втором месте и с большим отрывом идет «Дексаметазон», считавшийся в 2020 году единственным эффективным препаратом от ковида (по крайней мере, об этом говорил в октябре 2020 года глава ВОЗ). Несмотря на то, что врачи неоднократно предупреждали об опасности применения «Дексаметазона» в домашних условиях, продано его было с января 2020 года по май 2022 года 35,9 млн упаковок более чем на 5 млрд. руб.

На третьем месте по количеству проданных упаковок – антикоагулянт «Апиксабан». Как и в случае с «Дексаметазоном», антикоагулянты настоятельно не рекомендовали принимать в домашних условиях, что не помешало приобрести в рознице 21,4 млн. упаковок. на 34 млрд. руб.

Помимо «Апиксабана» среди самых продаваемых препаратов есть еще антикоагулянты – «Ривароксабан» (14,5 млн. упаковок и 55 млрд. руб.).

На 6м месте – «Фавипиравир», средство с недоказанной эффективностью и со значительными побочными эффектами. Несмотря на это, препарат вошел в список рекомендованных для лечения ковида. В 2021 году препарат считался одним из самых эффективных в борьбе с ковидом. С июня 2020 года по май 2022 года продано было 12,5 млн. упаковок на 42,6 млрд. руб.

В списке есть и другие препараты, в разное время считавшиеся прорывом в лечении коронавирусной инфекции. На 12м месте по продажам – противовирусный препарат «Ремдесивир». Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 мая 2020 выдало в упрощённом порядке «разрешение для экстренного использования» «Ремдесивира» для лечения COVID-19 в США. В России он был одобрен для использования лишь в условиях стационара пациентам с особенностями здоровья. Это не помешало потратить на него с декабря 2020 года по май 2022 года 11,4 млрд. руб. (1,8 млн. упаковок).

Еще один препарат, считавшийся в 2021 году чрезвычайно эффективным, – «Молнупиравир». Препарат был зарегистрирован в России в начале февраля 2022 года, и за первые 5 месяцев 2022 года россияне приобрели 1, 098 млн. упаковок и потратили на этот препарат 10,24 млрд. руб.

В начале июля в Москве зарегистрирована самая резкая вспышка заболеваемости COVID-19 с начала года: по итогам недели число выявленных случаев выросло в 1,5 раза. Так что спрос на антиковидные препараты, вероятно, сохранится.

Компания DSM Group посчитала объем государственных закупок антиковидных препаратов. С начала 2020 года по апрель 2022 год государство потратило на антиковидные препараты 112,6 млрд. руб., закупив 53,4 млн. упаковок. За первый год пандемии было потрачено меньше всего – 2,7 млрд. руб. (3,6 млн. упаковок), при этом с января по декабрь закупки быстро росли: с 832,2 млн. руб. в январе 2020 года до 6,8 млрд. руб. в декабре того же года. В 2021 году затраты были уже в 13 раз выше: 35,2 млрд. руб. (15,9 млн. упаковок). И, несмотря на то, что тема коронавируса практически исчезла из информационного протранства, а «ковидные ограничения» постепенно были сняты, госзакупки антиковидных препаратов за первые 4 месяца 2022 года выросли по сравнению со всем 2021 годом на 112% до 74,7 млрд. руб. Самый значительный рост – на 156% – произошел в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года, а также в апреле 2022 года по сравнению с апрелем 2021 года (160%). Причиной апрельского роста стали закупки «Молнупиравира», зарегистрированного Минздравом в начале февраля.

gxpnews