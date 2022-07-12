В мае в России стали закупать меньше противоковидных препаратов

До мая 2022 года противоковидные препараты занимали ощутимую долю закупок лекарств. Сейчас динамика изменилась.

В январе — мае 2022 года госзакупки лекарств выросли на 27% по сравнению с таким же периодом 2021 года. Падение в закупках показала категория противоковидных препаратов, подсчитал «ФВ» совместно с AlphaRM.

Несмотря на то что в первой половине 2022 года препараты от COVID-19 занимали ощутимую долю от всех закупок лекарств, в мае динамика пошла на спад. Прирост при этом показали вакцины.

Руслан Мавлиханов

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