«Биннофарм Групп» вошла в десятку ведущих игроков фармацевтического рынка России

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в Группу АФК «Система») заняла 9 место по объему продаж в розничном сегменте фармацевтического рынка России по результатам мая 2022 года.

«Впервые в истории компании мы вошли в десятку ведущих игроков на розничном рынке и, более того, заняли среди отечественных компаний второе место с большим отрывом от конкурентов. Это – результат работы команды, поддержки партнеров и доверия потребителей, рассказывает генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. — Развитие в розничном сегменте стратегически важно для компании, сегодня на него приходится более 60% выручки «Биннофарм Групп». Системная работа в этом направлении приносит свои результаты — в мае 2022 года наш объем розничных продаж вырос в полтора раза* по сравнению с маем прошлого года. Наряду с развитием в рознице мы наращиваем присутствие в тендерном сегменте, а также усиливаем экспортное направление».

По данным аналитического агентства AlphaRM, в мае 2022 года продажи «Биннофарм Групп» в госпитальном сегменте выросли на 27%, в целом прирост компании на российском фармрынке составил 48%.

«AlphaRM очень рада наблюдать столь значимые достижения компании «Биннофарм Групп» и столь высокие результаты! Конечно, это огромная заслуга всего прекрасного коллектива, которым проделана немалая и очень продуктивная работа. От всей души хотим пожелать компании расширять и дальше свои горизонты, становиться еще крепче год от года, процветать и преуспевать!», — прокомментировала заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова.

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