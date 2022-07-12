«Россети» обеспечили мощностью фармзавод для выпуска онкопрепаратов

Компания «Россети Центр», входящая в группу «Россети», обеспечила мощностью фармацевтический завод, который займется выпуском уникальных онкопрепаратов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга.

В частности, для технологического присоединения потребителя специалисты компании «Россети Центр» построили две кабельные линии 6 кВ общей протяженностью 18,1 км, а также комплектную трансформаторную подстанцию. Предприятию будет предоставлено 6 МВт мощности.

Проект реализует компания «Скопинфарм», предприятие находится на юго-западе Рязанской области.

«Скопинфарм» – отечественная фармацевтическая компания, производящая более 15 наименований лекарств, в том числе средства антимикробного и антиретровирусного действия.

В рамках нового проекта создается уникальное производство противоопухолевых препаратов и средств диагностики, не имеющих аналогов в России (сейчас они импортируются). Инвестиции превышают 3,3 млрд рублей, будет создано 100 рабочих мест.

gxpnews