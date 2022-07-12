Президентом корпорации АФК «Система» стал Тагир Ситдеков

Управляющий партнер АФК «Система» Тагир Ситдеков стал президентом корпорации. На этой должности он сменил Владимира Чирахова, который занимал пост с апреля 2020 года, сообщили в АФК «Система».

«Совет директоров утвердил президентом АФК „Система” Ситдекова Тагира Алиевича, ранее занимавшего должность управляющего партнера, курирующего проекты корпорации в различных отраслях, в том числе в здравоохранении и фармацевтике. Чирахов Владимир Санасарович, занимавший должность президента корпорации с апреля 2020 года, сосредоточится на собственных проектах и войдет в состав советов директоров ряда портфельных компаний АФК „Система”», – говорится в сообщении.

При этом корпорация продолжит сотрудничать с предыдущим президентом АФК «Система».

«Мы продолжим сотрудничать с Владимиром Чираховым: его экспертиза и профессионализм будут высоко востребованы в советах директоров компаний группы АФК „Система”», – заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

«АФК „Система” владеет диверсифицированным портфелем активов и имеет одну из лучших управленческих команд на российском рынке. Компетенции, знания и опыт, накопленные за почти 30 лет истории, позволяют ей успешно решать самые амбициозные задачи. Уверен, что даже в это непростое время мы продолжим движение вперед с целью максимизации акционерной стоимости корпорации», – сказал Ситдеков.

gxpnews