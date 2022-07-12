Число аптек сети «Ригла» достигло 3500 точек

В Нижневартовске (ХМАО) открылась 3,5-тысячная точка сети «Ригла». Новая аптека представлена в формате «Здравсити Аптека». Об этом сообщили в аптечной сети.

Площадь розничной точки – 50 кв. м, ассортимент – более 5600 наименований, из них 60% – лекарственные средства (более половины – OTC-препараты).

Аптека также работает в качестве пункта выдачи заказов маркетплейса «Здравсити» – для заказа доступно более 9400 позиций, включая лекарственные средства, БАД, средства гигиены, товары для мам и малышей, медицинские товары, косметику и здоровое питание. Более половины ассортимента (56%) – лекарственные средства. Пользователи маркетплейса могут воспользоваться услугой бронирования товаров из ассортимента аптеки.

В ХМАО представлено более 120 действующих аптек сети «Ригла» (свыше 3,5% от общего числа аптек сети). Более половины из них – формат аптек у дома «Будь здоров!», около 40% – фарммаркеты «Ригла», формат аптек низких цен «Здравсити Аптека» – более 30%.

«Открытие 3,5-тысячной аптеки стало очередной вехой в развитии не только аптечной сети „Ригла”, но и нового, самого молодого ее формата – аптек низких цен „Здравсити Аптека”. В соответствии с трендами рынка розничный сегмент ГК „Протек”, основой которого всегда являлась аптечная сеть „Ригла”, реализует стратегию активного развития e-commerce. Все аптеки сети подключены к маркетплейсу здоровья „Здравсити” – здесь можно не только приобрести товар из имеющегося запаса в аптеке, но и забрать онлайн-заказ или забронировать необходимые позиции через сайт zdravcity.ru, чтобы получить его через час. Новая аптека в Нижневартовске расположена в одном из густонаселенных районов в одной локации с сетевыми розничными точками и двумя лечебными учреждениями, что прежде всего отвечает задаче максимальной доступности лекарственной помощи», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

«Ригла» ранее объявила о покупке сети аптек в Тульской области.

gxpnews